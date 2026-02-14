10.9 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Andrea Stroppa, l’informatico di 32 anni referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio, a Roma, nel quartiere Collatino. Lo rivela ‘Il Messaggero’ in un articolo a firma di Flaminia Savelli. Stroppa, secondo quanto si legge sul quotidiano, ”era alla guida della Smart” che, ha travolto e ucciso il giovane. Le indagini della Municipale per stabilire la dinamica sono ancora in corso ma intanto, d’ufficio, Stroppa ”è indagato per omicidio stradale”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.9 ° C
11.1 °
9.3 °
73 %
3.6kmh
100 %
Sab
12 °
Dom
15 °
Lun
10 °
Mar
14 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1412)ultimora (1241)sport (68)Eurofocus (55)demografica (48)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati