(Adnkronos) – Un 37enne è stato ucciso a colpi di pistola ad Anzio in provincia di Roma. L’omicidio è avvenuto oggi in via Lucania. L’uomo, originario di Modugno, probabile spacciatore di zona, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al petto. Indaga la polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)