Roma, 40enne ucciso a coltellate a Nettuno: indagini in corso

(Adnkronos) –

Omicidio ieri sera a Nettuno, nel litorale sud di Roma. Verso le 22, un uomo del posto di circa 40 anni è stato trovato sanguinante e privo di sensi in via Bachelet. Sul luogo sono quindi intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Anzio, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare e i medici ne hanno potuto solo constatare il decesso. Dalle prime ipotesi l’uomo sarebbe stato ferito a morte con un’arma da taglio, probabilmente al culmine di una lite. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Velletri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)