Roma a 30 all’ora, Guasco (Confcommercio): “Inverosimile nelle grandi strade”

(Adnkronos) –
Limite di velocità di 30 chilometri orari in 52 strade di Roma. Secondo il direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco il progetto dell’assessorato alla Mobilità è una misura positiva in alcune zone, ma “inverosimile” in altre. “Nella viabilità secondaria, nella piccola viabilità, nelle zone commerciali e dove ci sono ristoranti questa misura ci sembra positiva, ma nelle grandi strade mi sembra una misura forse inapplicabile”, dice Guasco all’Adnkronos. Il progetto prevede di istituire diverse zone con limite di velocità di 30 chilometri orari
nella Ztl del centro storico e in circa 50 strade.  “Noi abbiamo detto più volte come fosse auspicabile che alcune piccole aree del centro storico, le aree dentro la Ztl, quelle più piccole, più commerciali, fossero zona 30. Se poi questa decisione dell’assessorato aiuta la sicurezza, ben venga: il problema è far rispettare questi limiti”. Questione diversa, per quanto riguarda gli altri municipi della Capitale: “Bisogna un po’ capire, secondo me è verosimile che si possa fare nelle strade più piccole, mentre è inverosimile in altre”.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

