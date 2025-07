Roma, a fuoco un altro chiosco: bruciato lo ‘Sponda Montesacro’

(Adnkronos) – Ancora un chiosco a fuoco a Roma. Dopo il “Chiosco Vittorio”, bruciato ieri all’interno dei giardini Nicola Calipari in piazza Vittorio, questa mattina a bruciare, poco prima delle 8, è stato “Sponda Montesacro”, in Valsolda. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Viale Libia impegnati nelle indagini insieme al nucleo operativo Parioli. Le fiamme, scaturite per cause incerte, si sarebbero propagate da due moto parcheggiate, completamente carbonizzate. Nell’area non sono presenti telecamere, e non ci sono testimoni. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)