Roma, a Trastevere manifestazione per chiedere più sicurezza con l’ex Gf Marina La Rosa

(Adnkronos) – “Vogliamo sicurezza. Ora. I nostri figli escono di casa. Vogliamo che ci tornino. Basta silenzi. Basta paure. È il momento di farci sentire. Per loro. Per tutti. Vieni in piazza”. Marina La Rosa, l’ex protagonista del Grande Fratello, oggi in Piazza San Cosimato a Trastevere per chiedere maggiore tutela verso i giovani. Il figlio 16enne della La Rosa, lo scorso 3 febbraio, è stato vittima del cosiddetto ‘knockout game’, che consiste nello sferrare un pugno a qualcuno prima che si renda conto dell’aggressione. Nelle storie pubblicate, Marina La Rosa ribadisce: “La sicurezza non è un optional, è un diritto” e “più siamo, più rumore faremo”. Sullo sfondo dell’ultima foto, un cartello: “Chi protegge i nostri figli?” —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)