venerdì 6 Febbraio 2026
Roma, accoltellata e presa a pugni dal compagno: uomo arrestato per tentato omicidio

Ultima ora
(Adnkronos) – Una donna romana di 50 anni è stata ferita a coltellate e presa a pugni in casa ieri sera poco prima delle 18, in via Maggi, a Roma. La donna è stata trovata ferita e trasportata dal 118 in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma. 

Al momento è in osservazione, non in pericolo di vita, e ha avuto una prognosi di 40 giorni per fratture multiple al volto e ferite lacero contuse da arma bianca. In casa, su segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tor Pignattara che hanno avviato le indagini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il compagno della donna, romano di 54 anni, in stato di ebbrezza alcolica, al culmine di una lite, l’avrebbe colpita con pugni al volto e con un coltello, per poi allontanarsi
. L’uomo, che si era fatto trasportare in ospedale dal 118 per un malore dovuto all’abuso di alcol, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri per tentato omicidio al pronto soccorso.  

In casa sono intervenuti anche i carabinieri della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di Roma che hanno rinvenuto il coltello e vari oggetti utilizzati dall’uomo per aggredire la donna, che sono stati sequestrati, insieme ai vestiti dell’indagato intrisi di sangue. L’uomo non appena verrà dimesso dall’ospedale, verrà condotto presso la casa circondariale Roma Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida. 

 

cronaca

