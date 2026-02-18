12.5 C
Roma, al Municipio I eletto nuovo Coordinatore municipale, Coordinamento e Collegio case sociali

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso il Municipio I Roma Centro, l’assemblea elettiva del Coordinamento e del Consiglio di Garanzia Municipale, un appuntamento importante per il rinnovo delle cariche e per la programmazione delle attività future a sostegno della comunità. L’assemblea, si legge in una nota, ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di rinnovato impegno verso il rafforzamento dei servizi e delle attività dedicate ai cittadini anziani del Nostro Territorio. 

“Desidero ringraziare sentitamente Vittorio Smiroldo, coordinatore uscente per il lavoro svolto con impegno e senso di responsabilità. – dichiara assessora alle Politiche Sociali del Municipio I, Claudia Santoloce – Il suo contributo è stato fondamentale per garantire continuità e qualità nei servizi offerti. Allo stesso tempo, rivolgo un caloroso benvenuto a Giovanni Fiore e al suo vice Leandro Rambelli certa che sapranno portare entusiasmo, competenza e spirito di collaborazione”. 

Anche la Presidente Lorenza Bonaccorsi ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “Un vero in bocca al lupo anche ai nuovi membri del Collegio di Garanzia: Alberto Ottaviano, Andrea Costa e in aggiunta come membri consultivi Rita Moscarelli, Enzo Fresa e Vittorio Smiroldo. Dopo la Firma di tutte le Convenzioni Andiamo a concludere tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento sulle Case Sociali degli Anziani e del Quartiere. Il Municipio I continua a investire nella qualità dei servizi, nella trasparenza delle procedure e nel rafforzamento degli strumenti di garanzia a tutela della comunità”. Il Municipio I Roma Centro conferma così il proprio impegno nel promuovere una governance partecipata, orientata al miglioramento della qualità della vita e alla valorizzazione delle risorse territoriali. 

cronaca

