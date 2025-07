Roma, al via la conferenza per la ricostruzione Ucraina. Meloni: “Immaginare il dopo”

(Adnkronos) – Foto di famiglia per la premier Giorgia Meloni oggi, giovedì 10 luglio, alla Nuvola, all’Eur a Roma con tutti i leader presenti alla conferenza sulla ripresa dell’Ucraina. “Il piano russo è fallito, la comunità è schierata contro questo scempio” ha detto la presidente del Consiglio Meloni nel corso del suo intervento nella sessione plenaria di apertura, annunciando “impegni per oltre 10 miliardi di euro”. Bisogna “guardare oltre l’insopportabile ingiustizia” e “immaginare il dopo” sottolinea. “”Noi siamo quel popolo che sulle macerie della Seconda guerra mondiale ha costruito il miracolo economico degli anni ’60. Anche la nostra, allora, era una nazione distrutta che affrontava difficoltà enormi. Eppure ce l’ha fatta, si è rialzata con determinazione, con orgoglio, è diventata la potenza economica e industriale che oggi tutti conoscono”. “Mi piace pensare che questa conferenza possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell’Ucraina, che costruiremo insieme”, ha concluso. “Putin rifiuta ogni proposta di pace, escalation di violenza” ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, facendo notare come la “Russia si sia preparata alla conferenza con il massiccio attacco di questa notte a Kiev”. Ha chiesto, inoltre, “più fondi per produrre droni contro i missili russi”. “Serve un piano Marshall, tutto ciò che la Russia distrugge può essere ricostruito”. A margine della conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, in corso a Roma, è previsto un incontro bilaterale tra Meloni e Zelensky. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)