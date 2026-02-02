6.2 C
Roma, al via processo per omicidi Villa Pamphili: Kaufmann presente in aula

(Adnkronos) – Al via davanti alla Prima Corte di Assise il processo che vede imputato Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma. Per Kaufmann lo scorso novembre la procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. 

Alla luce degli elementi raccolti i pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano all’americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere. 

Kaufmann, che si è dichiarato come Rexal Ford, detenuto nel carcere di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia dove era stato rintracciato diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi, oggi è presente in aula per l’avvio del processo, difeso dall’avvocato Paolo Foti.  

cronaca

