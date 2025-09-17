28.3 C
Roma, ancora un’aggressione omofoba: 25enne pestato dal branco

Ultima ora
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ancora un’aggressione omofoba a Roma, vittima un ragazzo di 25 anni. Come Partito Gay Lgbt+ “esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza ad Alessandro, giovane di 25 anni, brutalmente aggredito da almeno dieci ragazzi italiani con accento romano, tra i 18 e i 22 anni. Alessandro è stato nostro attivista nel 2021, prima di trasferirsi a Londra per proseguire gli studi, e partecipò alle nostre manifestazioni e sit-in. Ha riportato un trauma cranico-facciale, la frattura del naso e contusioni alle costole, con una prognosi di almeno venti giorni, dopo essere stato picchiato e insultato da un branco di dieci giovani”. “Questa violenza – sottolinea Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay Lgbt+ – dimostra ancora una volta quanto l’omofobia sia purtroppo una realtà concreta e diffusa nel nostro Paese, che continua a colpire giovani e persone Lgbt+ nella vita quotidiana. È proprio per contrastare episodi come questo che è nato il Partito Gay Lgbt+, per stimolare la politica a varare leggi concrete a tutela della nostra comunità. Rivolgo un appello ai testimoni: chiunque abbia assistito o ripreso l’aggressione con il cellulare è invitato a contattarmi direttamente o a rivolgersi alle forze dell’ordine. Le immagini e le testimonianze possono essere decisive per assicurare alla giustizia i responsabili di questo vile attacco. Chiediamo inoltre che vengano acquisite e verificate le registrazioni delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona di Corso Vittorio Emanuele II e Largo Argentina, così da non perdere alcuna prova utile all’identificazione degli aggressori”. “Inoltre, l’avvocata Marina Zela, attivista del Partito Gay Lgbt+, si rende disponibile a fornire supporto legale al ragazzo e alla sua famiglia. Non possiamo restare indifferenti: serve coraggio e solidarietà per rompere il muro di omertà e fare in modo che nessuno debba più subire simili violenze”, conclude.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

