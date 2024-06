Roma, auto contro monopattino a Tor Bella Monaca: morta 24enne

(Adnkronos) – Auto contro monopattino: una ragazza di 24 anni è morta in un grave incidente stradale a Roma. E' accaduto intorno alle 19.30 in via di Tor Bella Monaca, altezza civico 469, e sul posto, per i rilievi, si sono portate le pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale. Coinvolti una Opel Astra, condotta da un ragazzo di 22 anni, e un monopattino, a bordo del quale viaggiava la ragazza deceduta, una 24enne italiana. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)