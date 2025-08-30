23.4 C
Roma, auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio ad Ardea, alle porte di Roma. Un uomo alla guida di un’auto ha travolto due pedoni che si trovavano sul bordo della strada. Il bilancio è di un morto e di un ferito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Ardea che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

