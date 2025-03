Roma, bagarre in Campidoglio su spese manifestazione per l’Europa: la protesta di FdI – Video

(Adnkronos) – Bagarre questa mattina nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio per le spese sostenute dal Comune di Roma in occasione della manifestazione di sabato scorso a Roma, ‘Una Piazza per L’Europa’. Sulla vicenda il consigliere di Fratelli d’Italia Federico Rocca, ha convocato per domani la commissione Trasparenza di Roma Capitale che presiede, per chiedere conto delle motivazioni e della documentazione delle spese sostenute. Durante l’assemblea un gruppo di persone appartenenti a Fratelli d’Italia con lo slogan ‘Roma Libera’ ha chiesto le dimissioni del sindaco e ha srotolato un manifesto con sopra scritto ‘Gualtieri vergogna Capitale’, presente il gruppo capitolino di Fratelli d’Italia e il coordinatore romano Marco Perissa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)