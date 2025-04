Roma, banda del buco rapina una banca: caccia ai ladri

(Adnkronos) – È caccia a due rapinatori che a Roma sono riusciti a entrare dal pavimento in una banca e a rapinarla. È accaduto poco prima delle 10 in un istituto di credito che si trova in via Bartolomeo Cavaceppi al civico numero 97. I due sono entrati nella banca attraverso un foro praticato nel pavimento, hanno minacciato i dipendenti con una pistola e si sono fatti consegnare il denaro della cassaforte. Ancora non si sa quanti soldi ci fossero dentro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vitinia e della compagnia di Ostia che stanno eseguendo i rilievi tecnici e acquisizione immagini di video. Nell’area i carabinieri hanno disposto numerosi posti di blocco alla ricerca dei due rapinatori che sono fuggiti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)