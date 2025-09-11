23.3 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Roma, bimbo 4 mesi trovato privo di sensi dai genitori muore all’arrivo in ospedale

(Adnkronos) – Chiamano il 118 dopo aver trovato il loro bimbo di 4 mesi cianotico e privo di sensi nella culla, ma arrivati all’ospedale i medici hanno potuto solo constatarne la morte. E’ accaduto a Roma, in via Giuseppe Ginanni, quando questa mattina alle 8 i genitori del bimbo, italiani, al loro risveglio lo hanno trovato privo di sensi, a nulla sono i valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, arrivati al Policlinico Casilino i medici ne hanno constato il decesso.  Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Casilina, che si sono recati in casa dei genitori del piccolo per un controllo ed era tutto in ordine. Sul posto ci sono i carabinieri del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnico scientifici. L’ipotesi più probabile è quella che il piccolo sia soffocato per un rigurgito, ma sarà l’autopsia disposta dal magistrato di turno a chiarire la causa della morte. La salma del piccolo è stata trasferita a Tor Vergata.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

