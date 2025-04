(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 13, nella scuola materna Angelo Celli, in via dei Torriani 44, in zona Pisana, per soccorrere un bimbo rimasto con la mano destra incastrata in un tombino. Il piccolo è stato affidato ai sanitari del 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)