Roma, Bonaccorsi (Municipio I): “Bene direttive Patanè, centro storico è patrimonio da tutelare”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Il centro storico capitolino, sempre più congestionato dalle auto, è patrimonio dell’umanità Unesco e bene prezioso della città che va assolutamente tutelato. Bene quindi le direttive firmate dall’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, sulle auto elettriche e mild hybrid, che mi auguro vengano presto tramutate in altrettante delibere e approvate dalla Giunta Capitolina”. Lo ha affermato la Presidente del Municipio I di Roma Capitale, Lorenza Bonaccorsi.  

“L’aumento del 300% dal 2021 al 2025 delle vetture elettriche, passate da 21.000 a 75.000 – aggiunge la Presidente Bonaccorsi – e quello smisurato delle mild hybrid – veicoli peraltro assai poco ‘sostenibili’ dal punto di vista delle emissioni – hanno costretto l’amministrazione ad emanare dei provvedimenti a tutela del Primo Municipio e dello straordinario patrimonio archeologico e monumentale del centro storico capitolino. Ridurre drasticamente il numero di veicoli privati nel centro storico, infatti, non è una scelta ideologica, ma una scelta di responsabilità. Chi amministra ha il dovere di proteggere la città e la sua storia, anche quando questo comporta decisioni difficili e impopolari. Il centro non è un’autostrada urbana: è il cuore millenario di Roma che va difeso e tutelato”. 

“Per questo sosteniamo con convinzione le misure dell’Assessore alla Mobilità per decongestionare il traffico e ridurre la pressione dei veicoli privati e nei giorni scorsi abbiamo approvato una memoria di Giunta che va in questa direzione, a tutela del centro storico e dei suoi residenti. Meno auto significa più qualità della vita, più sicurezza, più rispetto per la nostra storia e la nostra identità. Roma merita scelte coraggiose. E il Municipio I sarà al fianco di chi lavora per una città più vivibile, più sostenibile e più rispettosa della sua storia unica al mondo”, conclude Bonaccorsi  

