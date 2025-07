Roma, bus in fiamme sulla Flaminia Nuova: strada chiusa e vigili del fuoco in azione

(Adnkronos) – Un autobus della linea 446 dell’Atac ha preso fuoco intorno alle 12.30 in via Fiaminia Nuova, a Roma. L’incendio, che ha coinvolto anche due auto in sosta, è scoppiato quando il mezzo, che era vuoto, si trovava all’altezza del civico 209. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Via Flaminia Nuova è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni tra via Valdagno e Via Fabbroni. Non ci sono feriti. L’incendio, all’altezza di Corso Francia, si è sviluppato mentre il mezzo ”rientrava in rimessa fuori servizio, quindi senza passeggeri a bordo”, fa sapere l’Atac spiegando che ”l’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone e ha solo interessato il mezzo”. Atac ha immediatamente allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura, un Citelis da 12 metri, era in servizio dal 2013. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)