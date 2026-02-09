Roma-Cagliari 2-0, rossoblu ko con una doppietta di Malen

(Adnkronos) – La Roma si lascia alle spalle il ko di una settimana fa a Udine, batte 2-0 il Cagliari all’Olimpico davanti agli occhi di Francesco Totti, grazie alla doppietta di Malen e aggancia al 4° posto in classifica la Juventus a quota 46. I sardi restano invece fermi in 12/a posizione con 28 punti.

I capitolini partono forte sin dai primi minuti. La prima occasione del match arriva al 6′ con un colpo di testa di Ndicka, su una punizione di Pellegrini, che termina di poco a lato. Tre minuti dopo Malen sfiora il gol ma Rodriguez interviene all’ultimo e riesce a mandare la palla in angolo. Al quarto d’ora rischio per Caprile che sbaglia lo stop su retropassaggio di piede e si manda la palla verso la propria porta. Il portiere rossoblù è bravo a rimediare in extremis e, in scivolata, evita sulla linea un clamoroso autogoal. Al 17′ Soulé si mette in proprio dalla destra, supera Obert e prova il sinistro a giro che sfiora il palo lontano.

Al 25′ la Roma sblocca la partita. Eccellente controllo orientato di Malen, che sfrutta l’assist di Mancini creando spazio fra sé e Dossena e batte Caprile con un pallonetto a incrociare. Al 36′ altra grandissima giocata dell’attaccante olandese che scappa fin sul fondo sulla sinistra e, entrando in area prova un cross rasoterra che taglia tutta l’area senza trovare un compagno. Prima dell’intervallo cross di Pellegrini dalla destra, Ghilardi stacca bene di testa e conclude di poco fuori.

Al 4′ della ripresa Wesley prova l’imbucata per Malen, Zé Pedro legge in anticipo la traiettoria e salva. Al 9′ Pellegrini recupera palla e sale sulla sinistra, prova a servire Malen in area ma la difesa del Cagliari chiude. Al 12′ scocca l’ora di Zaragoza che fa il suo esordio con la maglia giallorossa, sostituendo Pellegrini. Un minuto dopo giallo a Mancini per un fallo di reazione su Mazzitelli. Poco dopo Pisacane toglie proprio Mazzitelli e inserisce Sulemana. Al 17′ Marcenaro ammonisce Gaetano per un fallo su Malen.

Un minuto dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo cross d’esterno di Zaragoza verso il secondo palo, Malen ci prova in mezza rovesciata ma colpisce male. Al 20′ Malen raddoppia. Inserimento di Celik dalla destra che la mette rasoterra in mezzo, l’olandese arriva sul pallone e la mette dentro firmando la sua prima doppietta in Serie A. Al 23′ serpentina in area di Soulé che riesce a liberarsi per il tiro, la sua conclusione di destro, però, non centra lo specchio della porta. Poco dopo Zaragoza mostra il suo repertorio: controllo, dribbling secco sull’avversario e conclusione: Caprile blocca. Al 28′ doppio cambio per Pisacane: escono Kilicsoy ed Esposito , entrano Pavoletti e Idrissi.

Alla mezz’ora errore in fase difensiva di Zaragoza che si fa scippare il pallone da Palestra. L’esterno del Cagliari arriva sul fondo e la mette dentro rasoterra, Svilar costretto a deviare in tuffo, poi Cristante allontana. Al 35′ gran conclusione da fuori area di Sulemana che colpisce la parte superiore del montante a Svilar battuto. Al 38′ ancora Cagliari vicino al gol: calcio di punizione di Gaetano, Dossena si distende in spaccata e di punta conclude di un soffio fuori. Poco dopo Gasperini inserisce El Aynaoui, Arena e Venturino al posto di Cristante, Soulé e Malen. Per Arena che domani compirà 17 anni è l’esordio in Serie A. Al 42′ cross di Celik da destra e girata al volo di El Aynaoui dal limite dell’area, tiro centrale e Caprile blocca. Pisacane esaurisce i cambi togliendo Zé Pedro e Gaetano e inserendo Zappa e Trepy. Negli ultimi minuti del match la Roma controlla la partita senza concedere più nulla agli avversari fino al triplice fischio di Marcenaro.

