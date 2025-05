Roma, Campidoglio e Tor Vergata trovano accordo su realizzazione tranvia

(Adnkronos) – “Ieri in Campidoglio al termine di un incontro tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, il Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, la commissaria Straordinaria di Governo, Maria Lucia Conti e i progettisti dell’opera è stata trovata e condivisa una soluzione progettuale sulle questioni poste dall’Università circa il passaggio su via della Sorbona della tranvia Termini Giardinetti Tor Vergata”. Lo annunciano, in una nota congiunta, Campidoglio e Università Tor Vergata. “Siamo molto soddisfatti – ha commentato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – per aver raggiunto l’accordo sulla realizzazione di un’opera importante e strategica per la nostra città. La soluzione trovata consiste nella realizzazione di un ponte tranviario su via della Sorbona che migliorerà la velocità commerciale della tranvia perché non andrà in promiscuo. L’accordo trovato consentirà di riaprire la Conferenza dei Servizi e la procedura unica di attuazione domani, 8 maggio 2025, e avrà come termine massimo finale l’8 agosto 2025. Dopodiché saranno avviate le procedure per la pubblicazione della gara, che sarà affidata entro metà febbraio 2026”. Anche il Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron esprime soddisfazione per le modifiche progettuali messe a punto dai tecnici dell’amministrazione capitolina in collaborazione con l’Università: “Le soluzioni condivise sono il risultato del lavoro congiunto per risolvere le criticità manifestate dall’Ateneo e riportare il progetto verso requisiti idonei per prestazioni e sicurezza ad una moderna linea tranviaria, chiaro valore aggiunto per l’Ateneo e il territorio”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)