Roma, caos allenatore. Dybala in vacanza in Toscana?

(Adnkronos) – Mentre la Roma è sempre più nel caos, Paulo Dybala si concede una gita fuori porta. L’argentino, grande assente nella partita persa contro il Bologna, è alle prese con l’ennesimo guaio fisico della sua stagione e non è stato convocato, per la seconda volta consecutiva, dal ct dell’Albiceleste Lionel Scaloni. Dybala sta sfruttando la sosta per ricaricare le batterie e farsi trovare pronto dal nuovo allenatore giallorosso. Con il casting dei Friedkin che è ancora in corso, Dybala sta infatti trascorrendo qualche giorno di vacanza in Toscana, in un resort di Montalcino. Ad apprenderlo è MontalcinoNews.com sulla base dei rumors che girano in terra di Brunello. Paulo Dybala è uno dei grandi temi di casa Roma. In estate il suo ‘no’ all’Arabia Saudita aveva scatenato l’entusiasmo dei tifosi, ma quel gran rifiuto rischia di rivelarsi un boomerang. L’argentino percepisce un ingaggio da circa 6 milioni l’anno e per la società c’è in prospettiva il rinnovo automatico per il contratto che scadrà il prossimo giugno. L’accordo di Dybala con la Roma includerebbe infatti una clausola che prevede un ulteriore anno di contratto una volta raggiunto il 55% delle presenze stagionali, da almeno 45 minuti a partita. Difficile dire quanto questo abbia condizionato la sua stagione e il suo utilizzo da parte di De Rossi prima, che comunque lo schierava spesso titolare, e Juric poi. Sicuramente però l’inizio di stagione dell’argentino è stato costellato di infortuni e fin qui ha raccolto soltanto due gol in dodici presenze stagionali. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)