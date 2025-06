Roma, crolla struttura in legno al Flaminio

(Adnkronos) – Una struttura in legno è crollata questa mattina poco dopo le 9 in via Nedo Nadi, nel quartiere Flaminio a Roma. L’accesso alla struttura, realizzata per i Mondiali di Italia ’90, che si trova accanto al Palazzetto dello Sport, era già interdetto e dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale del gruppo Parioli che ha chiuso la circolazione sulla pista ciclabile di viale Tiziano per il tratto interessato dal transennamento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)