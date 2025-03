Roma, crollo palazzina: pm avvia indagine per lesioni e disastro colposo

(Adnkronos) – La procura di Roma ha avviato un’inchiesta sul crollo della palazzina tra via Pio Foà e via Vitellia nel quartiere Monteverde dove è rimasto ferito un turista scozzese di 54 anni, trasportato all’ospedale Sant’Eugenio. Nell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, si ipotizzano le lesioni e il disastro colposi, al momento contro ignoti. Il pm di turno, che ha effettuato un sopralluogo, ha disposto il sequestro della palazzina mentre i carabinieri della compagnia di Trastevere, che insieme ai vigili del fuoco si stanno occupando dell’informativa, hanno sentito ieri i primi testimoni, tra i quali i proprietari degli immobili interessati dall’esplosione, il gestore del B&B al primo piano dove si trovata l’ospite rimasto ferito e i residenti delle abitazioni vicine. Gli accertamenti puntano a capire le cause e in quale piano della struttura sia avvenuta l’esplosione che ha poi portato al crollo dello stabile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)