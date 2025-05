(Adnkronos) – Una donna di circa 60 anni è stata trovata morta in una villa Fregene, sul litorale romano. A chiamare i carabinieri è stato il figlio della donna che vive in un’altra porzione della villa insieme alla compagna. Nella casa sono state trovate tracce di sangue. I carabinieri di Ostia, che indagano, al momento non escludono alcuna ipotesi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)