Roma, duplice omicidio sulla Prenestina: coppia cinese freddata sotto casa

(Adnkronos) – Duplice omicidio nella tarda serata di ieri su via Prenestina, a Roma. Un uomo e una donna cinesi, 50 anni lui e 40 lei, intorno alle 23 sono stati uccisi non lontano dal portone di casa. I due erano arrivati in bicicletta, quando sono stati raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco, almeno sei di cui diversi alla testa, e sono morti sul colpo. I due sarebbero stati avvicinati da ignoti in sella ad una moto che dopo aver sparato sono fuggiti. Dopo i rilievi del caso sul posto condotti dai carabinieri del nucleo investigativo continuano le indagini per fare luce sul delitto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)