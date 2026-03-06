17.1 C
Roma, Dybala operato al ginocchio: fuori per 5 settimane

(Adnkronos) –
Nuovo infortunio e nuova operazione per Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Roma è stato sottoposto oggi, venerdì 6 marzo, ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro dopo che tutti gli esami diagnostici precedenti non evidenziavano patologie. La artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. 

 

Dybala si era fermato nell’allenamento di ieri, proprio quando sembrava vicino al rientro dal precedente infortunio, lamentando un dolore al ginocchio per cui si è resa necessaria l’operazione. Il giocatore inizierà ora un percorso riabilitativo, con il recupero che, fa sapere la Roma stessa, è previsto in cinque settimane. 

La stagione di Dybala quindi, se il recupero dovesse procedere senza intoppi, potrebbe quindi non essere finita. La Joya sarà costretta a saltare le partite di campionato contro Genoa, Como, Lecce, Inter e Pisa, così come la doppia sfida valida per gli ottavi di Europa League contro il Bologna. Il rientro potrebbe avvenire nel match di Serie A contro l’Atalanta, in programma nel weekend del 19 aprile.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

