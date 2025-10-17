19.3 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Roma, Dybala titolare con l’Inter? Gasperini ‘avvicina’ il rientro dell’argentino

Paulo Dybala torna titolare contro l’Inter? L’attaccante della Roma è fermo per infortunio dalla terza giornata di campionato, quando si è procurato una lesione muscolare alla coscia sinistra durante la partita contro il Torino, persa 1-0 all’Olimpico. Oggi, venerdì 17 ottobre, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato delle condizioni dell’argentino e delle possibilità di vederlo in campo contro i nerazzurri. 

” Le soluzioni che abbiamo sono conosciute. Dybala ha fatto due buone settimane, sono servite molto a lui, a Pellegrini e a tutti gli altri”, ha detto Gasperini in conferenza stampa, “sono soddisfatto di quanto fatto in questi giorni. Tanti hanno giocato in nazionale, è difficile avere il polso della loro condizioni ma l’incognita della sosta vale per tutti”. 

Possibile quindi che Dybala parta dal primo minuto, anche se è ancora aperto il ballottaggio con Lorenzo Pellegrini, al momento in vantaggio per una maglia da titolare sulla trequarti. Probabili quindi un impiego dell’argentino almeno a gara in corso. 

 

