Roma, è di Emanuela Ruggeri il corpo senza vita trovato ieri in via del Mandrione

(Adnkronos) – E' di Emanuela Ruggeri il corpo senza vita, trovato ieri sera in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano, da un passante che ha dato l'allarme. La 32enne era scomparsa da Colli Aniene, a Roma, lunedì scorso, poco dopo le 20. La mamma sui social aveva lanciato un appello: 'Aiutatemi, sono una mamma disperata!'. A rendere possibile l'identificazione, i documenti che aveva con sé e i tatuaggi. "Proprio ieri avevamo fatto l'ultimo appello" dice all'Adnkronos Massimiliano Umberti, presidente del IV municipio. "Mai avrei pensato non ce ne sarebbero stati altri. Scoprire che il corpo trovato ieri appartiene alla 'nostra' Emanuela Ruggeri, ci ha colpito tutti, come comunità, e ci stringiamo al dolore della famiglia".