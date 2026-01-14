12.4 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Roma, è fatta per l’arrivo di Malen dall’Aston Villa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
REDAZIONE

(Adnkronos) – Dopo Robinio Vaz un altro attaccante arriva alla corte di Gian Piero Gasperini. La Roma ha chiuso con l’Aston Villa l’acquisto del 26enne olandese Donyell Malen. Secondo quanto riporta Sky Sport è infatti arrivato il via libera per il giocatore che è atteso già in serata nella Capitale.  

Prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione dei giallorossi a una coppa europea nella prossima stagione. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

