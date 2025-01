Roma-Eintracht, tensione nel prepartita: tifosi giallorossi attaccano tedeschi

(Adnkronos) –

Tensione nel prepartita di Roma-Eintracht Francoforte, partita valida per l’ultima giornata di Europa League. Quattro tifosi romanisti che avevano tentato un blitz contro le navette dei tifosi tedeschi sono stati bloccati dalla polizia nel corso dei servizi predisposti dalla questura di Roma. Dalle 16 circa sono oltre 2000 i tifosi tedeschi che recependo le indicazioni della questura hanno raggiunto il meeting point di Piazza delle Canestre, da dove poi con le navette gratuite hanno raggiunto in sicurezza lo stadio Olimpico. I quattro sono stati fermati nelle strade interne, nei pressi di piazzale delle Belle Arti, da equipaggi della Questura che erano impegnati nelle attività di tutela e bonifica delle aree interessate dal trasferimento dei tifosi e degli ospiti dal meeting point di piazzale delle Canestre alla volta dello stadio Olimpico. I quattro giovani sostenitori della Roma, di cui due minorenni, sono stati bloccati dopo una fuga tentata lungo le strade interne di via Flaminia. Secondo quanto ricostruito facevano parte di un gruppo più numeroso, hanno tentato di perdersi nelle strade dove sono stati poi bloccati dopo aver probabilmente abbandonato caschi e altri oggetti. Sono in corso le indagini e la loro posizione è al vaglio. Resta massima l’attenzione sulle fasi di afflusso allo stadio Olimpico e nelle aree adiacenti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)