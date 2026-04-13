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Roma, Gasperini in bilico: possibile ritorno di De Rossi in panchina

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Gian Piero Gasperini lascia la Roma? L’allenatore giallorosso, reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Pisa che ha rimesso in corsa per un posto in Champions League, sembra aver sviluppato un rapporto difficile con la dirigenza, inasprito dalle parole di Claudio Ranieri nel prepartita dell’Olimpico. 

Il senior advisor della famiglia Friedkin aveva voluto chiarire, con toni piuttosto piccati, alcune dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Atalanta sul mercato, rivelando come tutti gli acquisti, sia estivi che invernali, siano stati concordati con Gasperini e che lo stesso allenatore non fosse stato la prima scelta della società per la panchina. Nonostante la non risposta dell’allenatore, le parole di Ranieri che hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso nella Roma e agitato la piazza, in un momento cruciale della stagione. 

Ecco perché la società si sta cautelando in vista dell’estate. La permanenza di Gasperini a Roma è da considerarsi infatti quantomeno in dubbio, con i Friedkin che, per sostituirlo, starebbero pensando a un clamoroso ritorno: Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, l’attuale allenatore del Genoa sarebbe in pole per la panchina giallorossa in caso di addio di Gasperini, ma non è chiara la volontà dell’ex capitano, ancora scottato dal brusco esonero del settembre 2024. 

 

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