2.7 C
Firenze
lunedì 29 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall’Atalanta 1-0. 

 

La sfida tra Roma e Genoa è in programma oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Dybala; Baldanzi. All. Gasperini 

Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi 

 

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
2.7 ° C
2.7 °
2.7 °
35 %
1.2kmh
0 %
Lun
10 °
Mar
9 °
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1049)ultimora (942)sport (41)Eurofocus (40)demografica (27)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati