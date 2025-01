Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. I giallorossi sfidano il Genoa all’Olimpico, nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A. Ranieri vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Bologna per risalire ancora la classifica, che al momento vede la Roma a 24 punti. Il Grifone arriva dalla vittoria di misura contro il Parma che ha portato Vieira a raggiungere quota 23, a -1 proprio dai giallorossi. Il match tra Roma e Genoa è in programma oggi, venerdì 17 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Kasa, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira Roma-Genoa sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky. In questo caso, per gli abbonati sarà possibile anche la visione in streaming sull’app Sky Go. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)