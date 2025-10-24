20 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, giornalista ricoverata in ospedale: “Vetri nella lasagna”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nella lasagna c’è un pezzo di vetro, una donna finisce in ospedale e rischia di doversi sottoporre a una delicata operazione. La giornalista Barbara Castellani, ricoverata all’ospedale Grassi di Ostia, racconta la sua terribile disavventura. “Sono in ospedale e ringrazio le tante persone che mi stanno scrivendo manifestando affetto e solidarietà. Il vetro è ancora nell’intestino e sto vivendo momenti di paura”, scrive sui social. 

La donna è stata ricoverata dopo aver ingerito un vetro mentre mangiava, insieme alla figlia, una porzione di lasagne acquistata in una rosticceria. Ad anticipare la notizia era stato stamattina il quotidiano ‘il Messaggero’ al quale la stessa Castellani ha raccontato di aver sentito qualcosa di strano mentre mangiava e che sua figlia si era poi accorta della presenza del pezzo di vetro nel piatto.  

Da lì la corsa in ospedale e gli accertamenti che hanno portato al ricovero della donna mentre la figlia è in buone condizioni. “Sono costantemente monitorata – ha raccontato la donna al quotidiano -Ma i medici mi hanno detto che, se nelle prossime ore la situazione resterà invariata, dovrò sottopormi a un delicato intervento chirurgico”.
 

In ospedale sono arrivati anche i carabinieri di Ostia ai quali la donna ha raccontato l’accaduto. Intanto sono in corso gli accertamenti da parte dei militari di Casalpalocco insieme al personale della Asl per chiarire e verificare quanto accaduto.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20 ° C
20.8 °
18.2 °
60 %
6.2kmh
40 %
Ven
19 °
Sab
17 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2039)ultimora (1401)vid (292)tec (80)sport (69)Lav (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati