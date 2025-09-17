28.3 C
Roma, giovedì inaugurazione del Museo Diffuso della Resistenza Porta San Paolo-San Saba

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il museo diffuso della Resistenza Porta San Paolo-San Saba verrà inaugurato giovedì 18 settembre. L’evento si svolgerà alle 18 sotto le lapidi della resistenza, vicino alla Piramide Cestia. Questo progetto consiste in un percorso di sei QR Code installati a terra che racconteranno la storia della resistenza nei rioni. Quest’anno il percorso si espande per includere anche il rione San Saba, che ebbe un ruolo attivo nella lotta armata contro le truppe naziste. In un momento storico in cui guerre, nazionalismi e autoritarismi tornano a farsi sentire, ricordare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la pace, la libertà e la democrazia è un atto di memoria più attuale e necessario che mai. “Il museo diffuso – spiega l’assessore alla Memoria Adriano Labbucci – è un modo per rendere la storia accessibile a tutti e per non dimenticare le nostre radici. Ogni QR Code è una porta che si apre sul passato, un invito a riflettere sui valori di libertà e democrazia per cui i nostri antenati hanno combattuto. In un mondo segnato da nuove minacce, la memoria della resistenza ci offre una lezione preziosa e ci spinge a difendere quei principi con coraggio e determinazione”.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

