24.1 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Roma è pronta a scendere in campo in Europa League 2025/26. Dal sorteggio di oggi, venerdì 29 agosto, i giallorossi hanno scoperto le otto avversarie che affronteranno nel proprio percorso nella seconda coppa continentale, a cui si è qualificata chiudendo al quinto posto nell’ultima stagione di Serie A. All’esordio in campionato la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, che ha sostituito Claudio Ranieri, ora dirigente, sulla panchina giallorossa, ha battuto il Bologna, altra squadra qualificata nella prossima Europa League, per 1-0 all’Olimpico grazie al gol di Wesley.  Le avversarie della Roma in Europa League saranno: Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda, Panathinaikos. Ecco l’elenco delle sfide, che i giallorossi disputeranno quattro in casa e quattro in trasferta. Roma-Lille Rangers Glasgow-Roma Roma-Viktoria Plzen Celtic-Roma Roma-Midtjylland Nizza-Roma Roma-Stoccarda Panathinaikos-Roma   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.1 ° C
24.8 °
22.7 °
86 %
1kmh
40 %
Ven
25 °
Sab
21 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)incendio (12)arresto (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati