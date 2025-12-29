Roma, il ritorno di De Rossi: cori e abbracci all’Olimpico

6.8 C
(Adnkronos) –
Daniele De Rossi affronta per la prima volta la Roma da avversario, e l’Olimpico gli dedica una coreografia da brividi. Nel prepartita del match tra giallorossi e Genoa, l’attuale allenatore del Grifone è stato omaggiato dallo stadio in cui ha trascorso la sua intera carriera da giocatore, a parte la breve parentesi finale al Boca Juniors, e in cui ha iniziato quella da allenatore. 

Tutto è cominciato con un toccante video che ha ripercorso tutta la carriera in giallorosso di De Rossi, provocando gli applausi e i cori dell’Olimpico. Tanti abbracci per De Rossi in panchina, con Dybala e Mancini, tra gli altri, che si sono avvicinati per salutare il loro ex allenatore. Prima dell’inizio del match si è avvicinato anche Claudio Ranieri, ex tecnico proprio di De Rossi oggi dirigente della Roma. 

 

La carriera di De Rossi con la Roma si compone di 623 presenze e 64 gol, con l’addio che arriva nel 2019. Daniele vola a Buenos Aires per firmare con il Boca Juniors, realizzando un suo sogno. Dopo il ritiro nel gennaio del 2020 alla Bombonera, le strade di De Rossi e della Roma si sono incontrate di nuovo a inizio 2024, quando l’ex centrocampista è subentrato sulla panchina romanista dopo l’esonero di José Mourinho.  

Dopo un’ottima seconda parte di stagione, conclusa con la qualificazione in Europa League, De Rossi è stato poi esonerato a settembre dello stesso anno, dopo sole quattro giornate dall’inizio della stagione successiva per divergenze con la dirigenza. 

 

sport

