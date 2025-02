Roma, in 10 al Quarticciolo bloccano volante per far scappare pusher: agenti di nuovo accerchiati

(Adnkronos) – Ancora una volta poliziotti accerchiati da un gruppo di spacciatori stranieri al Quarticciolo. E’ successo ieri pomeriggio, quando una Volkswagen T-Roc, fuggita ad alta velocità alla vista di una volante in via Ostuni, è stata inseguita da una volante fino a piazza del Quarticciolo. Nel corso dell’inseguimento, un uomo è stato visto scendere dal suv e allontanarsi a piedi: bloccato dalla volante, è stato sorpreso con un permesso di soggiorno scaduto. Al momento di farlo entrare in auto, gli agenti sono stati avvicinati da uno straniero, che ha provato a farli allontanare, e successivamente da altri dieci che hanno accerchiato la volante per permettere al fermato di dileguarsi. Intervenuta sul posto un’altra volante, i poliziotti hanno impugnato l’arma d’ordinanza, senza sparare, riuscendo a far disperdere il gruppo. Rintracciato uno degli stranieri corso in aiuto dell’uomo controllato al volante, è stato portato con l’altro poi fermato in commissariato. Sono entrambi giovanissimi e già noti per spaccio: l’uomo fuggito dal suv è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)