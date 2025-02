Roma, incendio in appartamento a Labaro: fiamme all’ultimo piano di una palazzina

(Adnkronos) – Un incendio è divampato a Roma, oggi 10 febbraio, in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di Labaro. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La palazzina è stata evacuata e due persone sono state soccorse dal 118. Una è rimasta lievemente intossicata. Non è chiaro se nell’appartamento in fiamme ci siano altre persone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)