Roma, incendio in concessionaria Tesla: distrutte 17 auto

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato lunedì mattina 31 marzo alle 4,30 in una Concessionaria Tesla in via Serracapriola a Roma. Diciassette auto sono state distrutte dalle fiamme. La sala operativa dei comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato sul posto le squadre della Rustica 10/A, Frascati 21/A con al seguito due Autobotti, il Carro Autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le autovetture. Sul posto le forze dell’ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)