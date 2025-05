Roma, incidente tra scooter e un mezzo dell’Esercito: un morto

(Adnkronos) –

Incidente mortale a Roma, intorno all’1 di questa notte, all’incrocio tra circonvallazione Cornelia e piazza San Giovanni Battista de La Salle: un 59enne, alla guida di uno scooter, è morto dopo il trasporto in ospedale. Pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute sul posto. Da una prima ricostruzione della polizia locale l’incidente è avvenuto tra un Honda Sh e un mezzo di servizio dell’Esercito italiano, condotto da un uomo di 41 anni. Il conducente dell’Honda Sh, un italiano, è stato trasportato in gravi condizioni al policlinico Gemelli, dove poi è deceduto. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del Gruppo pronto intervento traffico (Gpit) che sono tuttora impegnati per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)