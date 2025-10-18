12.5 C
Roma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match all’Olimpico. Oggi, sabato 18 ottobre, la Roma ospita l’Inter – in diretta tv e streaming – nella settima giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini sono reduce dalla vittoria in rimonta di Firenze, con la Fiorentina ko 2-1, e si trovano al momento al primo posto in classifica, a pari merito con il Napoli, con 15 punti. I nerazzurri di Chivu invece hanno vinto 4-1 nell’ultimo turno a San Siro contro la Cremonese e si trovano quarti a quota 12. 

 

La sfida tra Roma e Inter è in programma oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini 

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu 

 

Roma-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

