Roma, investito da auto a Casal Monastero: morto 54enne

(Adnkronos) – Un uomo, 54enne italiano, è stato investito intorno alle 19 di ieri da una Volkswagen Passat in via Belmonte in Sabina, in zona Casal Monastero. Inutili i soccorsi prestati per primi dallo stesso conducente dell’auto, un 67enne italiano poi risultato negativo agli accertamenti di rito. Gli agenti della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino, sul posto per i rilievi, sono ora impegnati nelle indagini per chiarire la dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)