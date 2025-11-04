20.2 C
Roma, l’esito degli esami di Dybala. Ecco quando tornerà a disposizione

(Adnkronos) – La Roma può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Paulo Dybala. Oggi, martedì 4 novembre, il fantasista giallorosso ha effettuato gli esami dopo l’infortunio rimediato contro il Milan in campionato e questi hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Dybala, che ha già iniziato la terapia, dovrà ora stare fermo 3-4 settimane. L’obiettivo è tornare in campo per la super sfida del 30 novembre contro il Napoli, allo stadio Olimpico.  

Quali partite salterà Paulo Dybala con la Roma? L’argentino non ci sarà intanto nella partita di giovedì a Glasgow, contro i Rangers e poi contro l’Udinese. Dybala poi non ci sarà il 23 novembre contro la Cremonese e giovedì 27 in Europa League contro il Midtylland 

