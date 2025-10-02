14 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Roma-Lilla oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 2 ottobre, i giallorossi ospitano il Lilla all’Olimpico nella seconda giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Gasperini, prima in classifica in Serie A (insieme a Milan e Napoli) affronta di nuovo un club francese, dopo il 2-1 rifilato al Nizza all’esordio in coppa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Roma-Lilla, in campo oggi alle 18:45:  

Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini. 

Lilla (4-4-2) Ozer; Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Sahraoui; Fernandez, Iganame 

La partita di Europa League Roma-Lilla sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport (252). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

