Roma, lo trova in compagnia della fidanzata e lo prende a martellate in testa: 26enne arrestato

Ha trovato un uomo in compagnia della sua fidanzata davanti a un negozio in via dei Monti di Creta a Roma e lo ha colpito a martellate in testa, poi è andato al lavoro. E’ successo ieri mattina quando al termine della lite scoppiata per questioni di gelosia, un 26enne ha aggredito un 39enne. L’uomo, dopo essere andato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cristo Re’ di Roma, dopo i primi accertamenti medici, è stato poi trasferito all’ospedale ‘Agostino Gemelli’ di Roma, dove si trova al momento ricoverato, in attesa di prognosi e non in pericolo di vita, per essere sottoposto a un possibile intervento chirurgico per la riduzione delle fratture subite alla scatola cranica. Il 26enne è stato rintracciato dai carabinieri a piazzale Clodio, dove lavora come operaio, e arrestato per tentato omicidio per essere poi trasferito al carcere di ‘Regina Coeli’, in attesa del giudizio di convalida. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)