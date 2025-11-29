7.1 C
Firenze
sabato 29 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, manifestanti ProPal bruciano immagine Crosetto: “Non ci arruoliamo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il ministro della Difesa Guido Crosetto con la scritta ‘Non ci arruoliamo’ sono stati bruciati durante il corteo di Roma “contro l’economia di guerra e per la Palestina libera”. L’azione da parte di alcuni esponenti del movimento studentesco universitario Cambiare Rotta, che hanno postato le immagini sul profilo social del collettivo. 

 

“Solidarietà e sostegno a Guido Crosetto per l’ignobile gesto di cui è stato vittima oggi a Roma, dove i manifestanti pro Pal hanno bruciato un manifesto con la sua immagine” dice in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Se pensano di intimorirci con questi vili atti si sbagliano di grosso: non cederemo al loro odio e alla loro violenza”.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
7.1 ° C
7.2 °
6.2 °
38 %
0.8kmh
0 %
Sab
7 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
10 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1428)ultimora (1341)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati