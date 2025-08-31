Roma, Mario Giordano: “Aggredita troupe ‘Fuori dal Coro’ al Quarticciolo”

(Adnkronos) – Aggredita una troupe di ‘Fuori dal Coro’ al Quarticciolo a Roma. “Da quanto tempo denunciamo che quella è una zona fuori controllo? Da quanto raccontiamo che lì comandano gli immigrati spacciatori? Poi nei giorni scorsi un immigrato compra crack al Quarticciolo e va a stuprare donne nel vicino parco. Noi andiamo a raccontare la situazione e scopriamo che nonostante le denunce e le promesse non è cambiato nulla. Al Quarticciolo comandano sempre i delinquenti. Che aspetta il governo a fare qualcosa? Mobilitare l’esercito? Militarizzare la zona? Ministro Piantedosi faccia quello che serve ma lo faccia… intanto domenica 7 settembre vedrete le immagini a ‘Fuori dal Coro'”. Lo scrive su X Mario Giordano della trasmissione Mediaset. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)