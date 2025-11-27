9.1 C
Roma-Midtyjlland oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 27 novembre, i giallorossi ospitano il Midtyjlland allo stadio Olimpico nella quinta giornata della fase campionato. I giallorossi, primi in Serie A, dovranno cambiare marcia in Europa, visto che sono solo 6 i punti conquistati nelle prime quattro partite della competizione. Dall’altra parte, i danesi guidano la classifica della fase campionato a punteggio pieno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Roma-Midtyjlland, in campo oggi alle 18:45: 

Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini. 

Midtyjlland (3-4-2-1) Olafsson; Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Cho; Franculino 

La partita di Europa League tra Roma e Midtyjlland di Europa League sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) o Sky Sport (252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

